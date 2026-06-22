Сборная Казахстана по спортивной гимнастике определилась с составом на чемпионат Азии среди женщин, который пройдёт в китайском городе Цзуньи.

В соревнованиях среди взрослых честь страны будут защищать Дарья Ясинская, Эвелина Ежова, Амели Нукушева, Амина Халимарден и Радмила Тарасова.

Юниорскую команду Казахстана на турнире представят Ева Тациева, Илана Раздыкова, Ульяна Пухова, Екатерина Лебедь и Саида Касымжанова.

Чемпионат Азии является одним из ключевых стартов континента и важным этапом подготовки спортсменок к международным соревнованиям более высокого уровня. Турнир в Цзуньи станет для казахстанской сборной возможностью проверить готовность и заявить о себе на азиатской арене.

Ранее казахстанская легкоатлетка вошла в тройку лучших на турнире в Нидерландах.