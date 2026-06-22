Названы гимнастки, которые представят Казахстан на ЧА в Китае
Континентальное первенство соберёт сильнейших гимнасток региона и состоится с 25 по 28 июня.
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Сборная Казахстана по спортивной гимнастике определилась с составом на чемпионат Азии среди женщин, который пройдёт в китайском городе Цзуньи.
В соревнованиях среди взрослых честь страны будут защищать Дарья Ясинская, Эвелина Ежова, Амели Нукушева, Амина Халимарден и Радмила Тарасова.
Юниорскую команду Казахстана на турнире представят Ева Тациева, Илана Раздыкова, Ульяна Пухова, Екатерина Лебедь и Саида Касымжанова.
Чемпионат Азии является одним из ключевых стартов континента и важным этапом подготовки спортсменок к международным соревнованиям более высокого уровня. Турнир в Цзуньи станет для казахстанской сборной возможностью проверить готовность и заявить о себе на азиатской арене.
Ранее казахстанская легкоатлетка вошла в тройку лучших на турнире в Нидерландах.
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