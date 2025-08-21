Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, когда все вопросы будут хорошо проработаны, заявил глава МИДа Сергей Лавров, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

"Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации", — сказал Лавров.

Москва также должна понимать, что будет решен вопрос с легитимностью того, кто будет подписывать соглашение со стороны Украины, когда дело дойдет до подписания договоренностей, пояснил министр.

Лавров также напомнил об указе Зеленского, в котором тот констатировал невозможность ведения переговоров с Путиным.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, Киев не возражает против встречи, например, в Швейцарии, Австрии или Турции.