"Не из-за тарифов" — Минцифры объяснило снижение числа интернет-абонентов

Снижение числа абонентов мобильного интернета в Казахстане может быть связано не с повышением тарифов, а с отключением неиспользуемых номеров. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее аналитики Energyprom со ссылкой на данные Бюро национальной статистики сообщили о заметном сокращении числа абонентов мобильного интернета. В январе 2026 года их количество снизилось с 19,2 млн до 18,1 млн, а в феврале – до 17,8 млн. К маю показатель частично восстановился и достиг 18,2 млн.

Снижение совпало с ростом стоимости связи. В мае абонентская плата по тарифам, включающим интернет, звонки и СМС, увеличилась на 10% в годовом выражении.

Комментируя эти данные, Досжан Мусалиев отметил, что общее количество абонентов мобильной связи составляет около 27 млн. При этом один человек может иметь сразу несколько SIM-карт, а число активных номеров постоянно меняется.

«Люди иногда имеют несколько SIM-карт, отказываются от номеров отдельных операторов. В том числе это может происходить из-за тарифов», – сказал вице-министр.

Вместе с тем он предположил, что сокращение показателя могло произойти из-за очистки базы неактивных абонентских номеров.

«С прошлого года мы начали реализовывать пакет мер по противодействию мошенничеству и активно очищать базу идентификационных кодов и неиспользуемых абонентских номеров. Было выявлено, что часть из них используется в мошеннических целях», – сообщил Досжан Мусалиев.

По его словам, в начале 2026 года министерство совместно с операторами связи активизировало отключение неиспользуемых номеров.