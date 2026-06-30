Казахстанцы начали отказываться от мобильного интернета

В стране после повышения тарифов на связь часть абонентов стала отказываться от мобильного интернета.

По данным Energyprom, на это указывают данные телекоммуникационного рынка за 2026 год, где одновременно фиксируются рост доходов отрасли и заметные изменения в поведении пользователей.

Согласно информации Бюро национальной статистики, рынок мобильной связи в стране после нескольких лет снижения снова начал восстанавливаться. В 2021 году объём услуг достиг 278,4 млрд тенге – максимального уровня за последние годы. Однако затем последовал спад, и к концу 2024 года показатель снизился до 207 млрд тенге. Эксперты связывали это с тем, что пользователи всё чаще переходили на звонки через мессенджеры, сокращая классическую мобильную связь.

В 2025 году рынок впервые показал рост – плюс 8,5%, до 224,5 млрд тенге. Но в 2026 году ситуация стала сложнее для анализа: в статистике произошли методологические изменения, и теперь услуги мобильного интернета учитываются в составе мобильной связи, тогда как ранее относились к интернет-сегменту.

После пересчётов аналитики зафиксировали рост услуг мобильной связи без учёта мобильного интернета – на 7,8% за январь-май 2026 года (с 93,8 до 101,1 млрд тенге). В то же время сам рынок интернет-услуг также продолжил расти – на 8%, до 373,6 млрд тенге.

В целом сектор связи за пять месяцев 2026 года вырос на 7,6% и достиг 638,8 млрд тенге. Основной вклад в динамику внесли интернет-услуги и мобильная связь, тогда как традиционная телефония продолжает терять позиции.

Так, количество фиксированных телефонных линий сократилось на 11,4% за январь-май, что подтверждает устойчивый отказ от стационарной связи в пользу цифровых сервисов.

На этом фоне особенно заметны изменения в сегменте мобильного интернета. В январе 2026 года число абонентов резко снизилось – с 19,2 до 18,1 млн (минус 5,3%). В феврале падение продолжилось до 17,8 млн. Лишь к маю показатель частично восстановился до 18,2 млн. Подобных колебаний рынок не фиксировал уже много лет.

Снижение совпало с ростом цен на связь. В мае 2026 года абонентская плата по тарифам с интернетом, звонками и SMS выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Пакеты интернета и телевидения подорожали на 2,7%, домашний интернет – на 2,3%.

Наиболее резкий скачок произошёл в январе, когда тарифы одномоментно выросли на 8,7% к декабрю. В последующие месяцы рост цен продолжился, но уже более умеренными темпами.

Операторы объясняют повышение тарифов ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, а также изменениями в налоговой нагрузке.

В итоге рынок демонстрирует противоречивую картину: доходы операторов растут, инфраструктура расширяется, но часть абонентов реагирует на подорожание отказом от мобильного интернета и сокращением потребления услуг связи.

Ранее сообщалось, что казахстанцев защитят от скрытых платных услуг операторов связи.

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