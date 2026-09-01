«Возможно, это был лучший теннис в ее карьере»: Ротенберг — о Рыбакиной

Известный американский теннисный журналист Бен Ротенберг в комментарии BAQ.KZ оценил форму казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в сезоне-2026.

По его мнению, одним из главных факторов, который может повлиять на дальнейшие результаты спортсменки, остается ее физическое состояние.

Ротенберг обратил внимание на травму Рыбакиной, из-за которой, по его наблюдениям, она в последнее время не может тренироваться с максимальной нагрузкой.

«Думаю, главная проблема в случае с Рыбакиной — это ее травма. Она выступает отлично, но, насколько можно судить, в последнее время не может тренироваться в полную силу», — сказал Бен Ротенберг.

При этом журналист высоко оценил игру казахстанки в начале сезона. Особенно он выделил ее выступление на австралийской серии турниров.

«Начало сезона у нее было потрясающим. Уровень тенниса, который она показывала в Австралии, возможно, был лучшим в ее карьере. В последнее время, начиная со Штутгарта, ее игра уже не была настолько впечатляющей. Но при этом сейчас ни одна теннисистка в WTA-туре не демонстрирует явного доминирования», — отметил Ротенберг.

Ранее теннисистка рассказала о состоянии перед US Open после травмы. Повреждение Рыбакина получила в конце августа во время турнира WTA 1000 в Цинциннати. Из-за травмы она отказалась от участия в соревнованиях в смешанном разряде на US Open.

US Open 2026 проходит в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября 2026 года. Финал женского одиночного разряда состоится 12 сентября, мужского — 13 сентября. Квалификационные матчи турнира прошли с 24 по 27 августа.