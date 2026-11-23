В Казахстане подняли вопрос о защите интересов отечественных производителей подсолнечника. Депутат Курултая Бахадыр Нарымбетов заявил о возможном ущемлении прав аграриев из-за ограничений на рынке и экспортных пошлин. На его вопросы ответила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, передает BAQ.KZ.
Что обеспокоило депутата
Во время заседания Курултая Бахадыр Нарымбетов обратил внимание на ограничения поставок подсолнечника из России, действующие с 23 октября.
По словам депутата, основной сезон сбора подсолнечника в Казахстане приходится на период с конца августа до середины октября. Поэтому он поинтересовался, насколько своевременно были введены ограничения и не пострадали ли от ситуации отечественные производители.
«Не считаете ли вы, что в этой ситуации были ущемлены права казахстанских производителей подсолнечника?» – спросил Нарымбетов.
Депутат также поднял вопрос о разнице в стоимости сырья. По его словам, российский подсолнечник стоит более чем на 40 тысяч тенге за тонну дороже казахстанского.
Что ответили в Минсельхозе
Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова сообщила, что Казахстан располагает достаточными объёмами масличных культур для обеспечения внутреннего рынка.
По её словам, в стране работают более 90 предприятий по переработке масличных культур, общая мощность которых превышает 5 млн тонн.
В этом году казахстанские аграрии собрали рекордный урожай масличных культур – около 5 млн тонн.
«Это означает, что мы можем полностью обеспечить потребности всех действующих перерабатывающих предприятий за счёт отечественных масличных культур», – пояснила Назгуль Хатепова.
При этом вице-министр признала, что на рынке подсолнечника сохраняются проблемы.
Она уточнила, что ограничения на поставки из России не являются постоянным запретом. Их ввели временно по фитосанитарным причинам, чтобы предотвратить распространение карантинных объектов.
Сейчас казахстанский Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе совместно с Россельхознадзором работает над урегулированием ситуации.
После завершения этой работы вопрос возобновления импорта рассмотрят повторно.
Что будет с экспортной пошлиной
Ещё одной проблемой, по словам Назгуль Хатеповой, остаётся пошлина на экспорт семян подсолнечника. Сейчас она составляет 100 евро за тонну.
Вице-министр отметила, что казахстанские фермеры жалуются на сложности с вывозом своей продукции. При этом, по их словам, отечественные перерабатывающие предприятия нередко отдают предпочтение российскому сырью.
«Наши фермеры тоже поднимают этот вопрос. Они говорят, что не могут экспортировать свою продукцию, тогда как переработчики в основном используют российский импорт. Сейчас мы рассматриваем эту проблему с обеих сторон и рассчитываем решить её в ближайшее время», – сообщила Назгуль Хатепова.
Ранее стало известно, сколько урожая собрали аграрии Восточного Казахстана.