Не все граффити вандализм: урбанист предложила, как регулировать уличное искусство в Казахстане

После поручения Президента Касым-Жомарта Токаева ужесточить подход к граффити вновь возник вопрос, где заканчивается уличное искусство и начинается порча городской среды. Подробности разбирал BAQ.KZ.

19 сентября Глава государства поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении тех, кто наносит граффити на стены зданий. Президент заявил, что подобным проявлениям не должно быть места в городах страны, и предложил принять нормативные меры, которые позволят полностью запретить такой вид «творчества», если он связан с вандализмом и порчей общественных пространств.

Урбанист, городской антрополог и руководитель фонда Gorozhanym Алеся Нугаева считает, что в этой дискуссии принципиально разделять вандализм и уличное искусство.

Кто будет решать, где искусство, а где вандализм

По словам Нугаевой, нормы против вандализма в Казахстане уже существуют. Поэтому вопрос, по ее мнению, заключается не только в наказании, но и в том, кто и по каким критериям будет оценивать конкретные работы.

«Главное, не оценивать все исключительно с точки зрения художественного вкуса. Тогда возникает вопрос, кто будет решать, какая работа является искусством, а какая нет. По каким критериям это будут определять? Не окажется ли такая оценка зависимой от личных предпочтений? Если подобные решения будет принимать Министерство внутренних дел, нужно учитывать, что в его составе нет искусствоведов, кураторов, культурологов или урбанистов», сказала Алеся Нугаева.

Она считает, что проблему нужно рассматривать не только с правовой точки зрения, но и через урбанистику, городскую антропологию и художественную практику.

Отдельные площадки вместо полного запрета

Одним из решений Нугаева называет создание специального культурного института, который мог бы участвовать в принятии решений по стрит-арту и выстраивать диалог с художниками.

По ее мнению, авторам уличных работ стоит дать возможность легально предлагать свои проекты через открытые конкурсы.

«Нужно вводить систему open call для стрит-арт художников. Проводить конкурсы, фестивали, дискуссии, знакомить страну с международными практиками. Нужно понимать, что современное искусство необязательно должно казаться красивым каждому. Последние сто лет искусство давно не ограничивается только эстетикой. Во многих случаях стрит-арт становится способом разговора с обществом», сказала эксперт.

В качестве примера она приводит Мельбурн, где существуют процедуры отбора граффити и муралов для городской среды. В Берлине, по словам Нугаевой, подход выстроен иначе.

«В Берлине при проектировании новых зданий, районов или городских пространств места для стрит-арта предусматривают заранее. То есть городские власти признают уличное искусство частью городской среды», объяснила она.

Для Казахстана, считает эксперт, можно рассмотреть оба подхода. С одной стороны, нужен понятный порядок отбора работ. С другой, в городах можно заранее предусматривать легальные площадки для уличного искусства.

«Полностью избавиться от стрит-арта невозможно. Это все равно что решить, будто какой-то орган в человеческом организме не нужен, и попытаться его удалить. Уличное искусство является частью городской жизни», сказала Нугаева.

Граффити как отражение своего времени

По словам городского антрополога, отдельные работы могут не нравиться жителям, но при этом они способны отражать настроение общества, его ценности и проблемы определенного периода.

«Уличное искусство отражает время, в котором мы живем, культуру и вызовы, с которыми сталкивается общество. Художники очень чувствительны к таким изменениям и передают их в своих работах. Поэтому стрит-арт можно назвать своеобразной лакмусовой бумажкой определенного периода», отметила она.

Как легализовать уличное искусство

Еще один вариант, который предлагает Нугаева, связан с согласованием работ с владельцами зданий. Можно установить понятную процедуру, при которой художник получает разрешение собственника и после этого законно наносит рисунок.

Эксперт предлагает создать и специальный реестр объектов стрит-арта.

«Такой реестр помог бы защищать уличное искусство. После заявления Президента есть риск, что коммунальные службы могут закрасить работы, имеющие высокую художественную или культурную ценность. Среди них есть и произведения международных художников. Поэтому такие объекты стоит внести в отдельный реестр и защитить на правовом уровне», считает Нугаева.

По ее словам, такая база пригодилась бы и во время ремонта зданий или других изменений городской среды, когда возникает вопрос о сохранении конкретной работы.

Почему полный запрет может не сработать

Самым рискованным сценарием Нугаева считает полный запрет уличного искусства.

«Полный запрет похож на попытку закрыть крышку кипящего чайника. Это лишает творческих людей и молодежь возможности свободно выражать свое мнение. Оно не всегда может совпадать с государственной повесткой, но такой диалог необходим городской жизни», сказала она.

По мнению эксперта, полностью контролировать стрит-арт невозможно, а жесткий запрет может лишить молодых людей одного из неформальных способов культурного самовыражения.

«Мы не сможем полностью контролировать стрит-арт. У любого запрета есть последствия. Государству нужно понимать долгосрочный эффект подобных решений. Это может привести к исчезновению одного из неформальных каналов культурного самовыражения молодежи», подытожила Алеся Нугаева.

Ранее в Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рекламе наркотических средств. По данным полиции, мужчина согласился за денежное вознаграждение, которое получал через онлайн-платформу, наносить на стены жилых домов в разных районах города надписи с рекламой наркотиков. Всего он нанес 15 граффити на стены нескольких жилых домов.