«Неделю назад вызывали МЧС»: подсудимая заявила о новых трещинах в доме

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан подсудимая Сауле Жубаниязова заявила о новых трещинах в жилом доме, где произошло обрушение фасада, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, до трагедии в собственной квартире она не замечала каких–либо признаков, которые могли бы свидетельствовать об опасности. Сейчас, как утверждает Жубаниязова, ситуация изменилась.

«На тот момент, когда было до обрушения, у нас никаких предвещающих беду признаков, в моей личной квартире ничего не было. Сейчас, на данный момент, в моей квартире, вот неделю назад мы вызывали МЧС, на потолке пошла трещина», – рассказала она.

Жубаниязова также заявила, что осматривала квартиры со стороны первого подъезда и обнаружила повреждения и в других помещениях.

По словам подсудимой, сейчас жители обращаются в государственные органы и вызывают сотрудников МЧС, поскольку самостоятельно провести необходимые работы не могут.

«Мы сейчас пишем, МЧС вызываем, чтобы нам что–то помогли сделать, потому что мы сами не сможем. У нас и денег таких нет, чтобы вызвать какую–то технику, снять фасадную часть или сделать укрепление», – заявила Жубаниязова.

В суде она также рассказала о попытке организовать ремонт дома через «Өркен қала». Для этого, по ее словам, было созвано собрание жильцов с участием представителей соответствующей организации, акимата и участкового.

Однако собственники квартир отказались от предложенного варианта.

«Более 51% голосов отказались, сказали: “Это очень большие деньги, мы не потянем”. Я инициировала собрание, вызвала “Өркен қала”, попросила акимат, участковый был, объясняли людям. Но люди отказались», – сказала она.

Жубаниязова подчеркнула, что председатель ОСИ не может единолично принять решение о таком ремонте и распоряжаться средствами собственников без соответствующего решения жителей.

Ранее в ходе допроса подсудимая заявила, что после обрушения ориентировочная стоимость работ по фасаду называлась на уровне около 600 млн теңге. При этом она подчеркнула, что эта сумма была озвучена предварительно и документально не подтверждалась.

Судебное разбирательство продолжается.

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