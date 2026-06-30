Недочёты выявили при реконструкции русел рек в Алматы

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход реконструкции русел рек Большая Алматинка и Каргалы.

Проекты предусматривают укрепление берегов, благоустройство прилегающих территорий и создание безопасных общественных пространств для горожан.

Во время осмотра участка реки Улкен Алматы были выявлены замечания к качеству строительных работ.

"Аким поручил подрядной организации устранить все недостатки, привести объект в соответствие с проектными требованиями и усилить контроль за качеством", – говорится в сообщении.

Затем он посетил участок реконструкции русла реки Каргалы на отрезке от улицы Жандосова до проспекта Рыскулова. Ответственным управлениям поручено усилить контроль за ходом строительства, а подрядной организации – соблюдать технологию работ и завершить объект в установленные сроки.\

Ранее сообщалось, что трассу "Караганда – Жезказган" впервые за десятилетия капитально реконструируют.