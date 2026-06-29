Трассу Караганда – Жезказган впервые за десятилетия капитально реконструируют
После завершения проекта время в пути сократится на 2,4 часа, а новая магистраль станет частью прямого маршрута от Астаны до Кызылорды.
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В Казахстане стартовала реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Караганда – Жезказган. Работы охватят 457 километров трассы и станут одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центрального Казахстана, передает BAQ.kz со ссылкой на АО НК "КазАвтоЖол".
Торжественный запуск проекта состоялся 29 июня. В церемонии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, акимы Карагандинской области и области Ұлытау, а также представители дорожной отрасли.
Автодорога Караганда – Жезказган была построена еще в 1970-х годах по параметрам III технической категории и рассчитана на нагрузку до 6 тонн на ось. За все время эксплуатации капитальный ремонт на этом участке не проводился, тогда как интенсивность движения, особенно грузового транспорта, значительно выросла.
В ходе реконструкции трассу приведут к параметрам II технической категории. Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, строительство мостов и путепроводов, транспортных развязок, площадок отдыха, автобусных остановок и других объектов дорожной инфраструктуры.
Новый транспортный коридор свяжет центр и юг страны
Проект реализуется одновременно с реконструкцией автодороги Кызылорда – Жезказган. После завершения обоих проектов в Казахстане появится новый прямой автомобильный маршрут Астана – Караганда – Жезказган – Кызылорда.
По словам председателя правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархана Иманашева, речь идет не просто о ремонте дороги, а о создании нового транспортного коридора.
"Сегодня мы начинаем проект, который имеет значение не только для Карагандинской области и области Ұлытау, но и для всей транспортной системы Казахстана. Караганда – Жезказган и Кызылорда – Жезказган вместе формируют прямой маршрут от Астаны до Кызылорды. Это новая логика движения внутри страны: быстрее, безопаснее и эффективнее. Для "ҚазАвтоЖол" важно не просто реконструировать отдельный участок, а создать современный коридор, который будет работать на экономику, регионы, бизнес и людей", – отметил он.
После завершения проекта пропускная способность дороги увеличится на 33%, а время в пути сократится примерно на 2,4 часа.
Завершить реконструкцию планируется до 2029 года.
Что построят
В рамках проекта планируется:
- реконструировать 457 км автодороги;
- построить 52 моста;
- возвести 72 путепровода;
- обустроить 28 транспортных развязок;
- установить 447 водопропускных труб;
- создать 8 площадок отдыха;
- оборудовать 15 автобусных остановок;
- построить 267 пересечений и примыканий.
К строительству привлекут более 2 500 специалистов и свыше 1 000 единиц дорожной техники. Во время работ планируется выполнить около 30 млн кубометров земляных работ, использовать более 5 млн кубометров инертных материалов, 88 тыс. тонн битума и 85 тыс. кубометров железобетонных конструкций.
Реконструкция проводится в рамках программы модернизации республиканской дорожной сети и развития транспортных коридоров Казахстана.
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