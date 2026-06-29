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Трассу Караганда – Жезказган впервые за десятилетия капитально реконструируют

После завершения проекта время в пути сократится на 2,4 часа, а новая магистраль станет частью прямого маршрута от Астаны до Кызылорды.

Сегодня 2026, 15:03
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КазАвтоЖол Сегодня 2026, 15:03
Сегодня 2026, 15:03
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Фото: КазАвтоЖол

В Казахстане стартовала реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Караганда – Жезказган. Работы охватят 457 километров трассы и станут одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центрального Казахстана, передает BAQ.kz со ссылкой на АО НК "КазАвтоЖол".

Торжественный запуск проекта состоялся 29 июня. В церемонии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, акимы Карагандинской области и области Ұлытау, а также представители дорожной отрасли.

Автодорога Караганда – Жезказган была построена еще в 1970-х годах по параметрам III технической категории и рассчитана на нагрузку до 6 тонн на ось. За все время эксплуатации капитальный ремонт на этом участке не проводился, тогда как интенсивность движения, особенно грузового транспорта, значительно выросла.

В ходе реконструкции трассу приведут к параметрам II технической категории. Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, строительство мостов и путепроводов, транспортных развязок, площадок отдыха, автобусных остановок и других объектов дорожной инфраструктуры.

Новый транспортный коридор свяжет центр и юг страны

Проект реализуется одновременно с реконструкцией автодороги Кызылорда – Жезказган. После завершения обоих проектов в Казахстане появится новый прямой автомобильный маршрут Астана – Караганда – Жезказган – Кызылорда.

По словам председателя правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархана Иманашева, речь идет не просто о ремонте дороги, а о создании нового транспортного коридора.

"Сегодня мы начинаем проект, который имеет значение не только для Карагандинской области и области Ұлытау, но и для всей транспортной системы Казахстана. Караганда – Жезказган и Кызылорда – Жезказган вместе формируют прямой маршрут от Астаны до Кызылорды. Это новая логика движения внутри страны: быстрее, безопаснее и эффективнее. Для "ҚазАвтоЖол" важно не просто реконструировать отдельный участок, а создать современный коридор, который будет работать на экономику, регионы, бизнес и людей", – отметил он.

После завершения проекта пропускная способность дороги увеличится на 33%, а время в пути сократится примерно на 2,4 часа.

Завершить реконструкцию планируется до 2029 года.

Что построят

В рамках проекта планируется:

  • реконструировать 457 км автодороги;
  • построить 52 моста;
  • возвести 72 путепровода;
  • обустроить 28 транспортных развязок;
  • установить 447 водопропускных труб;
  • создать 8 площадок отдыха;
  • оборудовать 15 автобусных остановок;
  • построить 267 пересечений и примыканий.

К строительству привлекут более 2 500 специалистов и свыше 1 000 единиц дорожной техники. Во время работ планируется выполнить около 30 млн кубометров земляных работ, использовать более 5 млн кубометров инертных материалов, 88 тыс. тонн битума и 85 тыс. кубометров железобетонных конструкций.

Реконструкция проводится в рамках программы модернизации республиканской дорожной сети и развития транспортных коридоров Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Костанайской и Актюбинской областях продолжается средний ремонт участков республиканских автодорог KAZ03 "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" и "Карабутак – Костанай". В этом году дорожные работы охватят более 120 километров трасс, что позволит улучшить качество покрытия, повысить безопасность движения и транспортную связанность регионов.

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