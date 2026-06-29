В Казахстане стартовала реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Караганда – Жезказган. Работы охватят 457 километров трассы и станут одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центрального Казахстана, передает BAQ.kz со ссылкой на АО НК "КазАвтоЖол".

Торжественный запуск проекта состоялся 29 июня. В церемонии приняли участие первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, акимы Карагандинской области и области Ұлытау, а также представители дорожной отрасли.

Автодорога Караганда – Жезказган была построена еще в 1970-х годах по параметрам III технической категории и рассчитана на нагрузку до 6 тонн на ось. За все время эксплуатации капитальный ремонт на этом участке не проводился, тогда как интенсивность движения, особенно грузового транспорта, значительно выросла.

В ходе реконструкции трассу приведут к параметрам II технической категории. Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, строительство мостов и путепроводов, транспортных развязок, площадок отдыха, автобусных остановок и других объектов дорожной инфраструктуры.

Новый транспортный коридор свяжет центр и юг страны

Проект реализуется одновременно с реконструкцией автодороги Кызылорда – Жезказган. После завершения обоих проектов в Казахстане появится новый прямой автомобильный маршрут Астана – Караганда – Жезказган – Кызылорда.

По словам председателя правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархана Иманашева, речь идет не просто о ремонте дороги, а о создании нового транспортного коридора.

"Сегодня мы начинаем проект, который имеет значение не только для Карагандинской области и области Ұлытау, но и для всей транспортной системы Казахстана. Караганда – Жезказган и Кызылорда – Жезказган вместе формируют прямой маршрут от Астаны до Кызылорды. Это новая логика движения внутри страны: быстрее, безопаснее и эффективнее. Для "ҚазАвтоЖол" важно не просто реконструировать отдельный участок, а создать современный коридор, который будет работать на экономику, регионы, бизнес и людей", – отметил он.

После завершения проекта пропускная способность дороги увеличится на 33%, а время в пути сократится примерно на 2,4 часа.

Завершить реконструкцию планируется до 2029 года.

Что построят

В рамках проекта планируется:

реконструировать 457 км автодороги;

автодороги; построить 52 моста ;

; возвести 72 путепровода ;

; обустроить 28 транспортных развязок ;

; установить 447 водопропускных труб ;

; создать 8 площадок отдыха ;

; оборудовать 15 автобусных остановок ;

; построить 267 пересечений и примыканий.

К строительству привлекут более 2 500 специалистов и свыше 1 000 единиц дорожной техники. Во время работ планируется выполнить около 30 млн кубометров земляных работ, использовать более 5 млн кубометров инертных материалов, 88 тыс. тонн битума и 85 тыс. кубометров железобетонных конструкций.

Реконструкция проводится в рамках программы модернизации республиканской дорожной сети и развития транспортных коридоров Казахстана.