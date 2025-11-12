Неформальная встреча Токаева и Путина в Кремле длилась более 2,5 часов
Сегодня, 01:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:03Сегодня, 01:03
243Фото: Акорда
Неформальная беседа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина в Кремле продолжалась более двух с половиной часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Лидеры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Отмечается, что встреча проходила в теплой и доверительной обстановке.
Официальные переговоры между делегациями двух стран запланированы на 12 ноября.
Самое читаемое
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Жамбылец получил 2,5 года тюрьмы за наезд со смертельным исходом
- Едыге Емберды: Несмотря на травму, смог показать хороший результат