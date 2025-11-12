  • 12 Ноября, 08:43

Неформальная встреча Токаева и Путина в Кремле длилась более 2,5 часов

Сегодня, 01:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 01:03
Сегодня, 01:03
243
Фото: Акорда

Неформальная беседа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина в Кремле продолжалась более двух с половиной часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Лидеры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Отмечается, что встреча проходила в теплой и доверительной обстановке.

Официальные переговоры между делегациями двух стран запланированы на 12 ноября.

Самое читаемое

Наверх