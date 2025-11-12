Неформальная беседа Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина в Кремле продолжалась более двух с половиной часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Лидеры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Отмечается, что встреча проходила в теплой и доверительной обстановке.

Официальные переговоры между делегациями двух стран запланированы на 12 ноября.