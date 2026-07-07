По данным торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 72,51 доллара за баррель, прибавив 0,72% за день, передает BAQ.kz.

Американская нефть WTI также торгуется в плюсе – около 68,6 доллара за баррель.

На рынке драгоценных металлов также сохраняется положительная динамика. Стоимость золота выросла более чем на 1% и превысила 4 176 долларов за тройскую унцию, серебро прибавило свыше 2%.

На криптовалютном рынке Bitcoin торгуется выше 64,3 тыс. долларов, прибавив более 2% за последние сутки. Ethereum также демонстрирует рост – почти на 2%, до 1,8 тыс. долларов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на сырьевых и финансовых рынках, оценивая перспективы мировой экономики и спроса на энергоресурсы.

Напомним, 2 июля стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов снизилась на 73 цента (1,02%) – до 70,84 доллара за баррель. Американская нефть WTI упала до 67,75 доллара за баррель