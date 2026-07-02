Мировые цены на нефть продолжают снижаться после появления информации о позитивных итогах непрямых переговоров между США и Ираном, состоявшихся в Дохе. Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+ и постепенное восстановление поставок через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов снизилась на 73 цента (1,02%) – до 70,84 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 83 цента (1,21%), до 67,75 доллара за баррель.

Днем ранее оба эталонных сорта также потеряли более 1% стоимости, достигнув минимальных уровней за последние четыре месяца.

Представители США и Ирана в течение двух дней обсуждали в Дохе вопросы судоходства через Ормузский пролив, а также возможное размораживание части иранских активов. Несмотря на недавнее обострение ситуации, переговоры, по информации источников агентства, завершились с признаками прогресса.

Ормузский пролив остается одним из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. До начала конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти. Сейчас движение танкеров постепенно восстанавливается.

При этом Иран намерен добиваться международного признания своего контроля над проливом. Кроме того, ранее Тегеран заявлял о планах с середины августа начать взимать сборы с проходящих судов после окончания предусмотренного соглашениями льготного периода.