Стоимость нефти марки Brent 23 июля составила 95,50 доллара за баррель, сообщает BAQ.KZ.

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана на 23 июля, составляет 467,65 тенге. Таким образом, стоимость одного барреля Brent в пересчете на национальную валюту составляет около 44 660,58 тенге.

Стоимость нефти меняется в течение торгов, поэтому актуальную цену необходимо указывать с отметкой времени.

Котировки нефти могут меняться в течение торгового дня.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть продолжают расти.