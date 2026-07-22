Цена на нефть вновь взлетела

22 Июля 2026, 09:35
АВТОР
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Freepik.com 22 Июля 2026, 09:35
22 Июля 2026, 09:35
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Фото: Freepik.com

Мировые цены на нефть продолжают расти. В ходе торгов 22 июля стоимость эталонной марки Brent впервые с 11 июня превысила отметку в 92 доллара за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным торговых площадок, цена сентябрьских фьючерсов достигала 92,30 доллара за баррель. За сутки котировки прибавили около 1,4%, а внутридневной максимум составил 92,68 доллара.

Рост продолжается уже несколько недель. Если судить по динамике торгов, за последнюю неделю нефть подорожала на 8,6%, за месяц – почти на 19%, а с начала последних шести месяцев – более на 45%.

Главным фактором роста остается геополитическая напряженность. Инвесторы опасаются перебоев с поставками сырья после сообщений о том, что США уже 11-ю ночь подряд наносят удары по военным объектам Ирана. Дополнительную обеспокоенность рынку придали заявления Кувейта о перехвате иранских беспилотников.

Поддержку ценам оказывает сокращение коммерческих запасов нефти и ожидания сохранения ограниченного предложения на мировом рынке.

Что говорят эксперты

Для Казахстана рост нефтяных котировок остается позитивным сигналом, поскольку нефть обеспечивает значительную часть экспортных доходов страны. Однако прямой зависимости между стоимостью нефти и курсом национальной валюты сегодня уже нет. Как отметил финансовый аналитик Айбар Олжай, за последние годы влияние нефтяных цен на курс тенге заметно снизилось.

«В последние годы зависимость тенге от цен на нефть значительно снизилась. За последние пять лет в 14 из 60 месяцев нефть дешевела, однако национальная валюта укреплялась. Это показывает, что сегодня тенге зависит не только от нефтяных котировок, а от целого комплекса факторов. Поэтому уже сложно говорить: если цена на нефть будет такой, то курс тенге будет находиться на определенном уровне. Национальная валюта формируется по многофакторной модели», – пояснил эксперт.

По его словам, динамика курса сегодня определяется сразу несколькими факторами, включая ситуацию на валютном рынке, объемы экспортной выручки, бюджетную политику, трансферты из Национального фонда и действия Национального банка. Поэтому даже при росте мировых цен на нефть ожидать автоматического укрепления тенге не стоит.

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