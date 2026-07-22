Цена на нефть вновь взлетела
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Мировые цены на нефть продолжают расти. В ходе торгов 22 июля стоимость эталонной марки Brent впервые с 11 июня превысила отметку в 92 доллара за баррель, передает BAQ.KZ.
По данным торговых площадок, цена сентябрьских фьючерсов достигала 92,30 доллара за баррель. За сутки котировки прибавили около 1,4%, а внутридневной максимум составил 92,68 доллара.
Рост продолжается уже несколько недель. Если судить по динамике торгов, за последнюю неделю нефть подорожала на 8,6%, за месяц – почти на 19%, а с начала последних шести месяцев – более на 45%.
Главным фактором роста остается геополитическая напряженность. Инвесторы опасаются перебоев с поставками сырья после сообщений о том, что США уже 11-ю ночь подряд наносят удары по военным объектам Ирана. Дополнительную обеспокоенность рынку придали заявления Кувейта о перехвате иранских беспилотников.
Поддержку ценам оказывает сокращение коммерческих запасов нефти и ожидания сохранения ограниченного предложения на мировом рынке.
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