Мировые цены на нефть продолжают расти. В ходе торгов 22 июля стоимость эталонной марки Brent впервые с 11 июня превысила отметку в 92 доллара за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным торговых площадок, цена сентябрьских фьючерсов достигала 92,30 доллара за баррель. За сутки котировки прибавили около 1,4%, а внутридневной максимум составил 92,68 доллара.

Рост продолжается уже несколько недель. Если судить по динамике торгов, за последнюю неделю нефть подорожала на 8,6%, за месяц – почти на 19%, а с начала последних шести месяцев – более на 45%.

Главным фактором роста остается геополитическая напряженность. Инвесторы опасаются перебоев с поставками сырья после сообщений о том, что США уже 11-ю ночь подряд наносят удары по военным объектам Ирана. Дополнительную обеспокоенность рынку придали заявления Кувейта о перехвате иранских беспилотников.

Поддержку ценам оказывает сокращение коммерческих запасов нефти и ожидания сохранения ограниченного предложения на мировом рынке.

Что говорят эксперты