Сегодня стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 13%, достигнув в моменте $82,37 за баррель. Рост в целом соответствовал прогнозам экономистов, которые ожидали повышения цен на 10–15% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает BAQ.kz.

Основной причиной стало нарушение судоходства в Ормузском проливе после взаимных ударов между Ираном, США и Израилем. Этот пролив имеет критическое значение для мирового энергетического рынка: по данным аналитической компании Kpler, через него ежедневно проходит около 13 млн баррелей нефти, что составляет примерно 31% всех морских поставок нефти в мире.

На данный момент в реальном времени нефть Brent торгуется на уровне 77 долларов за баррель, а Crude Oil на уровне чуть выше 71 доллара.

Хотя Иран официально не объявлял о закрытии пролива, Корпус стражей исламской революции предупредил о рисках для судов. В результате ряд крупных судоходных компаний временно приостановил перевозки, часть танкеров встала на якорь, а страховые компании начали повышать тарифы или отказываться от покрытия рейсов в этом районе.

По оценке Bloomberg, рынок столкнулся с одним из наиболее негативных сценариев, поскольку перебои затронули не только нефть, но и поставки сжиженного природного газа и металлов.

Напомним, на этом фоне ОПЕК 1 марта объявила об увеличении добычи на 206 тыс. баррелей в сутки, однако эксперты считают, что этого недостаточно для полной стабилизации рынка, и цены на нефть в ближайшее время могут оставаться крайне нестабильными.

Также вчера сообщалось, что нефтяной танкер под флагом Республики Палау подвергся атаке Ирана в Ормузском проливе.