Нефть Brent снова приблизилась к $90: сколько стоит баррель утром 28 августа

Мировые цены на нефть утром 28 августа выросли после заметных колебаний последних дней. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным торгов, около 09:15 по времени Астаны Brent стоила 88,19 доллара за баррель. При этом в моменте котировки снижались на 0,37%, или на 33 цента.

Несмотря на небольшое снижение непосредственно утром, нефть заметно подорожала по сравнению с предыдущим днем. Утром 27 августа Brent торговалась примерно по 86,49–86,50 доллара за баррель. Таким образом, за сутки стоимость выросла примерно на 1,7 доллара, или почти на 2%.

В течение последних суток котировки несколько раз меняли направление. Судя по графику торгов, днем 27 августа цена опускалась примерно до 85,5 доллара, после чего начала быстро восстанавливаться. К вечеру Brent преодолела отметку в 88 долларов, а затем приближалась к 89 долларам за баррель.

При этом текущая цена все еще ниже уровня начала недели. Утром 25 августа Brent стоила около 90,86 доллара. По сравнению с этим уровнем баррель сейчас дешевле примерно на 2,7 доллара, или около 3%.

Данные торгов также показывают разнонаправленную динамику на более длительных промежутках. За неделю Brent потеряла около 4,8%, тогда как за последний месяц стоимость нефти выросла примерно на 4,9%. За шесть месяцев рост составляет более 21%.