Стоимость нефти марки Brent утром 7 августа продолжила уверенный рост после резкого скачка накануне. По данным торгов, цена октябрьских фьючерсов достигла 83,47 доллара за баррель, прибавив 1,19% за день.

Еще днем ранее Brent торговалась на уровне 79,19 доллара за баррель, поэтому менее чем за сутки стоимость сырья выросла более чем на 4 доллара.

Американская нефть WTI также демонстрирует положительную динамику, однако основной рост инвесторы связывают именно с ситуацией вокруг поставок ближневосточной нефти.

По данным торговых площадок, утром 7 августа Brent удерживается в диапазоне 83,44–83,47 доллара за баррель, что стало максимальным уровнем за последние дни.

Почему снова дорожает нефть

Главной причиной роста котировок стало затягивание переговоров между США и Ираном.

Ранее ожидалось, что стороны смогут выйти на соглашение уже на этой неделе, однако подписание сделки откладывается. Дополнительную нервозность рынку добавили сообщения иранских государственных СМИ о намерении Тегерана закрыть Ормузский пролив для американских и израильских судов до получения компенсации за нанесенный ущерб.

В Вашингтоне такие условия отвергли, заявив, что международное судоходство должно осуществляться без каких-либо ограничений.

На фоне сохраняющейся неопределенности инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив – один из важнейших мировых маршрутов транспортировки сырья. Эти риски подтолкнули нефтяные котировки вверх.

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