Нефть Brent снова резко подорожала
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стоимость нефти марки Brent утром 7 августа продолжила уверенный рост после резкого скачка накануне. По данным торгов, цена октябрьских фьючерсов достигла 83,47 доллара за баррель, прибавив 1,19% за день.
Еще днем ранее Brent торговалась на уровне 79,19 доллара за баррель, поэтому менее чем за сутки стоимость сырья выросла более чем на 4 доллара.
Американская нефть WTI также демонстрирует положительную динамику, однако основной рост инвесторы связывают именно с ситуацией вокруг поставок ближневосточной нефти.
По данным торговых площадок, утром 7 августа Brent удерживается в диапазоне 83,44–83,47 доллара за баррель, что стало максимальным уровнем за последние дни.
Почему снова дорожает нефть
Главной причиной роста котировок стало затягивание переговоров между США и Ираном.
Ранее ожидалось, что стороны смогут выйти на соглашение уже на этой неделе, однако подписание сделки откладывается. Дополнительную нервозность рынку добавили сообщения иранских государственных СМИ о намерении Тегерана закрыть Ормузский пролив для американских и израильских судов до получения компенсации за нанесенный ущерб.
В Вашингтоне такие условия отвергли, заявив, что международное судоходство должно осуществляться без каких-либо ограничений.
На фоне сохраняющейся неопределенности инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив – один из важнейших мировых маршрутов транспортировки сырья. Эти риски подтолкнули нефтяные котировки вверх.
Читай также:
Казахстанская нефть уже поступает на переработку: НПЗ в Грузии отказывается от российского сырья
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге