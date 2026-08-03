Мировые цены на нефть утром 3 августа демонстрируют заметное снижение. По данным биржевых торгов, стоимость нефти марки Brent опустилась до 83,36 доллара за баррель, потеряв около 5% за сутки, передает BAQ.KZ.

Согласно данным торговых площадок, фьючерсы на Brent снижаются на 5,08%. Одновременно дешевеет и американская нефть WTI, которая торгуется на уровне 79,63 доллара за баррель. Цена российской нефти Urals также снизилась и составляет 84,56 доллара за баррель.

По графику торгов видно, что резкое падение произошло в начале новой торговой сессии. После кратковременного восстановления котировки закрепились вблизи отметки 83,4 доллара за баррель.

Несмотря на сегодняшнее снижение, в более долгосрочной перспективе Brent по-прежнему сохраняет положительную динамику. За последний месяц стоимость нефти выросла почти на 16%, а за полгода — примерно на 24%. При этом за последнюю неделю котировки снизились более чем на 5,5%, что свидетельствует об усилении краткосрочной волатильности на рынке.

Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от геополитической ситуации, решений стран-экспортеров, а также ожиданий участников рынка относительно мирового спроса и предложения.

Напомним, еще неделю назад ситуация на нефтяном рынке выглядела совершенно иначе. Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 100,46 доллара за баррель. Несмотря на незначительное снижение на 0,23% в течение той торговой сессии, котировки оставались вблизи многомесячных максимумов.

Тогда за последний месяц нефть подорожала более чем на 36%. Если в конце июня Brent стоила около 93–94 долларов за баррель, то в течение июля цены практически безостановочно росли и впервые за долгое время превысили психологическую отметку 100 долларов.