Цена нефти взлетела более чем на 36% за месяц
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Стоимость нефти марки Brent продолжает удерживаться выше психологически важной отметки в 100 долларов за баррель.
Согласно данным investing.com, фьючерсы на Brent торговались по 100,46 доллара за баррель. Несмотря на небольшое снижение на 0,23% за текущую сессию, цена остается вблизи многомесячных максимумов.
Нефть за месяц подорожала более чем на треть
График торгов показывает, что за последний месяц стоимость Brent выросла примерно на 36%.
Если в конце июня нефть торговалась в районе 93–94 долларов, то в течение июля котировки практически без остановок двигались вверх и впервые за долгое время превысили отметку 100 долларов.
На внутридневном графике видно, что после достижения локального максимума выше 102 долларов рынок перешел в фазу консолидации. Сейчас котировки колеблются в диапазоне 100–101 доллар за баррель.
Рост сохраняется несмотря на небольшую коррекцию
Несмотря на снижение на 0,20–0,23% в ходе торгов, общий тренд остается восходящим.
По данным торговой платформы, динамика Brent выглядит следующим образом:
- за день – -0,23%;
- за неделю – +14,03%;
- за месяц – +36,24%;
- за полгода – +54,39%;
- за год – +46,96%.
Такая динамика свидетельствует о сохранении высокого спроса на нефть и сильных настроениях участников рынка.
Что означает цена выше 100 долларов
Отметка 100 долларов за баррель считается одной из ключевых для мирового нефтяного рынка.
Для стран-экспортеров нефти, включая Казахстан, более высокие цены традиционно означают увеличение экспортной выручки и дополнительные поступления в бюджет. Вместе с тем длительное сохранение высоких цен может привести к росту стоимости топлива и усилению инфляционного давления в разных странах.
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