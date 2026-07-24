Стоимость нефти марки Brent продолжает удерживаться выше психологически важной отметки в 100 долларов за баррель.

Согласно данным investing.com, фьючерсы на Brent торговались по 100,46 доллара за баррель. Несмотря на небольшое снижение на 0,23% за текущую сессию, цена остается вблизи многомесячных максимумов.

Нефть за месяц подорожала более чем на треть

График торгов показывает, что за последний месяц стоимость Brent выросла примерно на 36%.

Если в конце июня нефть торговалась в районе 93–94 долларов, то в течение июля котировки практически без остановок двигались вверх и впервые за долгое время превысили отметку 100 долларов.

На внутридневном графике видно, что после достижения локального максимума выше 102 долларов рынок перешел в фазу консолидации. Сейчас котировки колеблются в диапазоне 100–101 доллар за баррель.

Рост сохраняется несмотря на небольшую коррекцию

Несмотря на снижение на 0,20–0,23% в ходе торгов, общий тренд остается восходящим.

По данным торговой платформы, динамика Brent выглядит следующим образом:

за день – -0,23% ;

; за неделю – +14,03% ;

; за месяц – +36,24% ;

; за полгода – +54,39%;

за год – +46,96%.

Такая динамика свидетельствует о сохранении высокого спроса на нефть и сильных настроениях участников рынка.

Что означает цена выше 100 долларов

Отметка 100 долларов за баррель считается одной из ключевых для мирового нефтяного рынка.

Для стран-экспортеров нефти, включая Казахстан, более высокие цены традиционно означают увеличение экспортной выручки и дополнительные поступления в бюджет. Вместе с тем длительное сохранение высоких цен может привести к росту стоимости топлива и усилению инфляционного давления в разных странах.

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