Нефть и газ будут искать на глубине более 2 км на участке Шалкар

На участке Шалкар в Актюбинской области приступили к бурению первой разведочной скважины Р-1. Работы ведутся в рамках совместного проекта АО «НК «QazaqGaz» и АО «Нефтяная компания «КОР», передает BAQ.KZ.

Проект реализуют дочерние компании партнеров – ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и ТОО «Bozoi Operating». Доли участия сторон составляют по 50%. Оператором выступает ТОО «Shalqar Energy».

Проект реализуется по принципу CARRY-финансирования. Это означает, что все расходы на этапе геологоразведки берет на себя стратегический партнер. QazaqGaz может проводить разведочные работы без финансовой нагрузки на этом этапе.

Проектная глубина скважины Р-1 составляет 2 200 ±250 метров. Ее бурение станет первым практическим этапом программы геологоразведочных работ на участке Шалкар.

Специалистам предстоит уточнить геологическое строение территории, изучить перспективные горизонты и оценить нефтегазовый потенциал участка.

Полученные в ходе бурения геолого-геофизические данные позволят определить перспективность Шалкара и принять решения о дальнейших направлениях его освоения.

В QazaqGaz отмечают, что начало бурения первой разведочной скважины также направлено на расширение ресурсной базы компании и развитие сотрудничества с частными инвесторами в геологоразведочных проектах.

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