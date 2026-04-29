Нефть может резко подешеветь: эксперт оценил последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

Информация о возможном выходе Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК вызвала активное обсуждение на мировом рынке. Такое решение может привести к снижению стоимости нефти и усилению ценовой конкуренции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов считает, что подобный сценарий был ожидаемым, поскольку устойчивость соглашений в рамках ОПЕК+ изначально вызывала вопросы.

«Я говорил об этом несколько лет назад. Эта структура, которую я называл "братством кольца", с самого начала была обречена на распад. Причина в том, что силы внутри неё слишком неоднородны, а некоторые страны, в том числе Казахстан, не выполняли условия соглашения в полной мере», - отметил эксперт.

По его словам, смысл сделки заключался в пропорциональном сокращении добычи всеми участниками ради стабилизации цен. Однако часть стран, напротив, наращивала производство, что подрывало эффективность соглашения.

Байдильдинов отметил, что сейчас на нефтяном рынке может начаться новый этап высокой волатильности. По его оценке, ОАЭ способны значительно увеличить объёмы добычи.

«Сейчас Эмираты добывают около 3,4–3,5 млн баррелей нефти в сутки. Имеющиеся мощности и новые проекты позволяют увеличить добычу до 5 млн баррелей. После завершения острой фазы конфликта между Ираном и коалицией цена нефти вновь может опуститься ниже 70 долларов за баррель. К концу года мы можем увидеть и уровень около 60 долларов», - заявил он.

Эксперт подчеркнул, что такое снижение может негативно сказаться на государственном бюджете Казахстана, который во многом зависит от экспортных нефтяных доходов.

По его мнению, если страны не смогут координировать добычу, борьба за долю рынка будет только усиливаться. В таком случае ценовая война между производителями может стать новым фактором давления на мировые котировки нефти.

Напомним, Объединённые Арабские Эмираты заявили о выходе из Организации стран-экспортёров нефти с 1 мая. Решение объясняется стремлением сосредоточиться на национальных интересах и развитии собственного энергетического сектора.

В заявлении подчёркивается, что страна намерена выстраивать более гибкую стратегию в условиях меняющейся мировой энергетической ситуации и обязательств перед инвесторами и международными партнёрами.

При этом в Абу-Даби подчеркнули, что выход из ОПЕК не означает отказа от участия в поддержании стабильности мирового нефтяного рынка. Страна заявила о готовности продолжать взаимодействие с другими производителями и потребителями нефти.

Решение принято на фоне сохраняющейся нестабильности на энергетических рынках и геополитической напряжённости в районе Аравийского залива и Ормузского пролива, которые влияют на глобальные поставки энергоресурсов.