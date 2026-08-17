Мировые цены на нефть утром 17 августа демонстрируют небольшой рост. Стоимость Brent приблизилась к отметке 89 долларов за баррель и продолжает удерживаться на высоком уровне.

По данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent утром находилась в районе 88,7–88,8 доллара за баррель, прибавляя около 0,2–0,3%.

В ходе торгов котировки приближались к отметке 89 долларов. За последнюю неделю Brent подорожала примерно на 1,2%, а за месяц – на 0,7%.

Что происходит с ценами на нефть

Нефтяной рынок продолжает находиться под влиянием ситуации на Ближнем Востоке. В центре внимания инвесторов остаются риски перебоев с поставками и ситуация вокруг стратегически важного Ормузского пролива.

Напряженность в регионе поддерживает стоимость сырья, несмотря на факторы, способные сдерживать дальнейший рост котировок.