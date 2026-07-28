Нефть продолжает дешеветь на фоне паузы в конфликте США и Ирана

Мировые цены на нефть во вторник продолжили снижение после резкого падения днем ранее. Стоимость Brent на 03:28 по времени биржи составила 84,42 доллара за баррель, потеряв 1,69%, передает BAQ.KZ.

Ранее мы писали, что цена нефти взлетела более чем на 36% за месяц на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, а затем нефть начала дешеветь после того, как котировки поднимались выше 100 долларов за баррель.

В понедельник Brent обвалилась на 8,7%, до 88,36 доллара за баррель по итогам торгов. Это стало самым резким падением за последние три месяца. Американская нефть WTI в тот же день подешевела на 7,5%, до 82,61 доллара. Снижение продолжилось и во вторник.

Инвесторы отреагировали на паузу в боевых действиях между США и Ираном. По данным Reuters, высокопоставленный иранский источник заявил, что позиция Тегерана остается прежней, удар за удар. Если атаки прекратятся, Иран тоже остановит операции, это уже передано американской стороне.

При этом в самом Иране к паузе относятся скептически. Источник Reuters отметил, что скепсиса больше, чем оптимизма, а прекращение ударов там считают тактическим шагом, а не реальным изменением позиции США. С американской стороны официальная версия иная. Посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп решил дать дипломатии больше пространства. По данным источников среди военных, свою роль сыграло и то, что за две недели бомбардировок был почти исчерпан список заранее отобранных целей, а председатель Объединенного комитета начальников штабов предупреждал о рисках дальнейшего расходования боеприпасов.

Дополнительно на снижение цен повлияло возобновление отгрузок нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума на черноморском побережье России. Это ключевой маршрут экспорта казахстанской нефти, который ранее нарушали атаки дронов.

Аналитики предупреждают, что говорить об устойчивой стабилизации рынка пока рано. Ситуация остается зависимой от того, удержится ли пауза в боевых действиях.