Мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться после резкого роста, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы отреагировали на отсутствие новых военных ударов между США и Ираном в районе Персидского залива, передает BAQ.KZ.

Brent и WTI ушли в минус

В начале торгов стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,66%, до 92,27 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 5,02% – до 84,83 доллара за баррель.

При этом еще на прошлой неделе Brent ненадолго поднималась до 102 долларов за баррель, что стало максимальным значением с мая.

Почему нефть резко подорожала

Рост цен в июле был связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка опасались, что дальнейшее развитие военных действий приведет к перебоям в поставках сырья.

Одной из главных проблем остается ситуация вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. После ударов США и Израиля по Ирану судоходство в этом районе оказалось серьезно ограничено.

Дополнительное давление на рынок оказали атаки на саудовские нефтяные танкеры, следовавшие через Красное море.

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