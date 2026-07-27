После скачка выше 100 долларов нефть начала дешеветь
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Мировые цены на нефть в понедельник начали снижаться после резкого роста, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы отреагировали на отсутствие новых военных ударов между США и Ираном в районе Персидского залива, передает BAQ.KZ.
Brent и WTI ушли в минус
В начале торгов стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,66%, до 92,27 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 5,02% – до 84,83 доллара за баррель.
При этом еще на прошлой неделе Brent ненадолго поднималась до 102 долларов за баррель, что стало максимальным значением с мая.
Почему нефть резко подорожала
Рост цен в июле был связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка опасались, что дальнейшее развитие военных действий приведет к перебоям в поставках сырья.
Одной из главных проблем остается ситуация вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. После ударов США и Израиля по Ирану судоходство в этом районе оказалось серьезно ограничено.
Дополнительное давление на рынок оказали атаки на саудовские нефтяные танкеры, следовавшие через Красное море.
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