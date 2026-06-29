Мировые цены на нефть продолжают снижаться после резкого скачка. По состоянию на утро 29 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 73,29 доллара за баррель, прибавляя за день 0,95%, однако оставаясь значительно ниже пиковых значений прошлой недели, передает BAQ.kz.

По данным торгов, в течение дня Brent колебалась в диапазоне от 72,58 до 73,61 доллара за баррель. За последнюю неделю нефть потеряла 5,48%, за месяц – 20,4%.

После завершения активной фазы геополитической напряженности вокруг Ирана рынок постепенно избавляется от так называемой "премии за риск". Инвесторы оценивают вероятность сохранения стабильных поставок нефти с Ближнего Востока и отсутствие новых угроз для мирового экспорта сырья.

Напомним, еще неделю назад нефтяной рынок пережил резкие ценовые колебания на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. После роста, вызванного опасениями за безопасность поставок через Ормузский пролив, стоимость Brent поднималась выше 81 доллара за баррель. Однако затем котировки начали снижаться: инвесторы стали пересматривать риски после появления сигналов о снижении напряженности между США и Ираном.

22 июня нефть марки Brent торговалась в районе 78,8 доллара за баррель после внутридневного скачка до 81,38 доллара. Тогда рынок внимательно следил за заявлениями Вашингтона и Тегерана, а также за ситуацией вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых морских поставок нефти.

Сейчас цены опустились уже к отметке 73 доллара за баррель, что свидетельствует о постепенном исчезновении геополитической премии из стоимости сырья. Вместе с тем рынок остается чувствительным к любым новостям с Ближнего Востока, поэтому дальнейшая динамика нефтяных котировок по-прежнему будет зависеть от развития ситуации в регионе.

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