Нефть после скачка снова дешевеет: рынок оценивает риски вокруг Ирана

Мировые цены на нефть утром 22 июня по времени Астаны демонстрируют снижение после резкого роста, вызванного обострением геополитической напряженности вокруг Ирана, передает BAQ.kz.

По данным торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 78,83 доллара за баррель, что на 1,52% ниже уровня предыдущего закрытия. В ходе торгов котировки поднимались до 81,38 доллара, однако затем часть роста была утрачена.

Рынок остается крайне чувствительным к новостям с Ближнего Востока. Еще 18 июня нефть заметно дешевела после сообщений о достигнутых договоренностях между США и Ираном. Тогда инвесторы рассчитывали, что снижение напряженности позволит восстановить поставки сырья из региона Персидского залива и снизит риски дефицита на мировом рынке.

Однако последующие заявления сторон и сохраняющаяся неопределенность вокруг будущего Ормузского пролива вновь усилили опасения трейдеров. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых морских поставок нефти, поэтому любые риски для судоходства традиционно поддерживают цены на сырье.

Несмотря на текущую коррекцию, Brent по-прежнему торгуется выше уровня 77,38 доллара за баррель, который был зафиксирован после появления информации о возможном мирном урегулировании между Вашингтоном и Тегераном.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть от развития переговорного процесса между США и Ираном, а также от ситуации вокруг транспортировки нефти через Персидский залив.