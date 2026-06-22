Нефть после скачка снова дешевеет: рынок оценивает риски вокруг Ирана
После роста на фоне угроз для поставок через Ормузский пролив Brent откатилась к отметке $79 за баррель. Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между США и Ираном.
Сегодня 2026, 09:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самое читаемое
- Возвращенные активы: В Балхаше отремонтировали аэропорт и модернизировали больницу
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения