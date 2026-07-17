Во время предыдущей волны эскалации между США, Израилем и Ираном, до достижения режима прекращения огня, стоимость нефти Brent впервые с июня 2022 года превышала 120 долларов за баррель. Тогда резкий рост котировок был связан с опасениями участников рынка по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива – одного из ключевых мировых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. После снижения напряженности цены скорректировались, однако новая эскалация вновь усилила опасения инвесторов.