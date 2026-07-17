Нефть снова дорожает: рынок опасается нового витка конфликта
17 Июля 2026, 10:43
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17 Июля 2026, 10:4317 Июля 2026, 10:43
72Фото: shutterstock
Цены на нефть остаются высокими на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.
По данным торгов, стоимость фьючерсов на нефть Brent составляет 84,89 доллара за баррель, прибавив 0,66 доллара (+0,78%) за сутки. В течение торгов котировки удерживаются вблизи отметки 85 долларов за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация конфликта между США и Ираном. Ранее сообщалось, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть поставки нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в случае ударов США по энергетической инфраструктуре Ирана.
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