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Нефть снова дорожает: рынок опасается нового витка конфликта

17 Июля 2026, 10:43
АВТОР
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shutterstock 17 Июля 2026, 10:43
17 Июля 2026, 10:43
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Фото: shutterstock

Цены на нефть остаются высокими на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.

По данным торгов, стоимость фьючерсов на нефть Brent составляет 84,89 доллара за баррель, прибавив 0,66 доллара (+0,78%) за сутки. В течение торгов котировки удерживаются вблизи отметки 85 долларов за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация конфликта между США и Ираном. Ранее сообщалось, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть поставки нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в случае ударов США по энергетической инфраструктуре Ирана.

Во время предыдущей волны эскалации между США, Израилем и Ираном, до достижения режима прекращения огня, стоимость нефти Brent впервые с июня 2022 года превышала 120 долларов за баррель. Тогда резкий рост котировок был связан с опасениями участников рынка по поводу возможного перекрытия Ормузского пролива – одного из ключевых мировых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. После снижения напряженности цены скорректировались, однако новая эскалация вновь усилила опасения инвесторов.

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