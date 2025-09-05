В первое воскресенье сентября в Казахстане традиционно отмечается важный профессиональный праздник — День работников нефтяной и газовой отрасли, передает BAQ.KZ.

Этот праздник закреплён в национальном календаре при активной поддержке ведущих отраслевых организаций — Казэнерджи и ҚазМұнайГаз, которые играют ключевую роль в развитии энергетического сектора страны.

Точная численность сотрудников нефтегазовой сферы официально не разглашается, но известно, что в отрасли заняты десятки тысяч специалистов — от геологов и бурильщиков до инженеров, технологов и транспортников. Благодаря их ежедневному труду обеспечивается стабильная добыча и переработка углеводородов, что позволяет Казахстану занимать уверенные позиции на мировом энергетическом рынке.

По состоянию на 2025 год в стране насчитывается около 172 нефтяных месторождений, более половины из которых активно разрабатываются. Крупнейшими из них остаются гиганты — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, на долю которых приходится до 66% общей добычи нефти. Эти проекты не только поддерживают экономику Казахстана, но и демонстрируют высокий технологический уровень и международное сотрудничество.

Что касается объёмов добычи, Казахстан продолжает устанавливать рекорды. В феврале 2025 года страна достигла исторического максимума — 2,12 миллиона баррелей в сутки, превысив квоту, установленную в рамках соглашения OPEC+. В августе среднесуточная добыча составила около 1,88 миллиона баррелей, а с учётом газового конденсата — 2,15 миллиона баррелей. За первую половину года объём добычи нефти вырос на впечатляющие 11,6%, достигнув почти 50 миллионов тонн, при этом экспорт прогнозируется на уровне более 70 миллионов тонн.

Таким образом, Казахстан не только чтит своих нефтяников в профессиональный праздник, но и гордится их значительным вкладом в развитие страны и укрепление позиций на глобальном энергетическом рынке. Это праздник настоящих героев, чьей работой обеспечивается экономическая стабильность и процветание Казахстана.

