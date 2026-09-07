Нефтегазовые гиганты могут дать новые заказы казахстанским заводам

Казахстанские заводы хотят активнее подключать к поставкам для крупных нефтегазовых проектов. В Шымкенте представители Карачаганакского проекта встретились с отечественными производителями и обсудили, какие товары и оборудование можно закупать внутри страны.

Речь идет не только о разовых поставках. Власти и операторы делают ставку на долгосрочные договоры и оффтейк-контракты, которые позволят предприятиям заранее понимать объем будущего спроса, вкладываться в модернизацию и наращивать производство.

Во встрече приняли участие представители Министерства энергетики, КПО, PSA, IMBC, промышленных предприятий и бизнес-сообщества Шымкента.

От выставки до конкретных контрактов

Одной из центральных площадок стала выставка продукции отечественных товаропроизводителей. Здесь же прошел круглый стол с участием представителей промышленности, первого заместителя акима Шымкента Айдына Каримова и руководителя Управления проектных документов Департамента недропользования Минэнерго Баглан Сембековой. По ее словам, задача государства – не просто увеличить долю закупок у казахстанских производителей, но и создать условия, при которых местный бизнес сможет становиться полноценной частью крупных нефтегазовых проектов.

«Наша задача – не просто увеличить долю закупок у отечественных производителей, а создать условия для устойчивого развития казахстанского бизнеса, повышения его конкурентоспособности и интеграции в цепочки поставок крупных нефтегазовых проектов», – отметила Баглан Сембекова.

Сейчас для этого совершенствуются тендерные процедуры, внедряются дополнительные меры поддержки отечественных производителей и действует пятилетняя программа развития местных поставщиков.

Отдельное внимание уделяется расширению перечня товаров, которые могут выпускаться внутри страны, а также повышению производственных возможностей казахстанских предприятий и их соответствию требованиям крупных операторов.

Ставка на долгосрочные договоры

Одним из ключевых инструментов развития местного содержания участники встречи назвали долгосрочные договоры и оффтейк-контракты. Такие соглашения позволяют предприятиям заранее понимать будущий спрос, планировать инвестиции, модернизировать производство и увеличивать мощности.

Работа в этом направлении ведется совместно Министерством энергетики, PSA, крупными операторами, IMBC и недропользователями. Стороны анализируют потребности нефтегазовых проектов и определяют товарные группы, производство которых можно локализовать в Казахстане. По итогам встречи участники договорились продолжить работу по расширению участия отечественных компаний в закупках крупных нефтегазовых проектов и формированию более устойчивых производственных цепочек внутри страны.

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