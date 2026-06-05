Нелегальную яичную продукцию продавали на рынке в Шымкенте
Нарушение выявили во время проверки на рынке "Жибек Жолы".
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В Шымкенте пресекли незаконную продажу крупной партии куриных яиц российского происхождения.
Сотрудники ветеринарного контроля, Департамента торговли и защиты прав потребителей, а также представители Союза птицеводов Казахстана обнаружили в продаже яйца без обязательной маркировки и ветеринарных документов. Всего было изъято 11 850 яиц.
Лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует требованиям безопасности и законодательству Казахстана. Вся партия была уничтожена в установленном порядке. В отношении нарушителей начаты административные процедуры, материалы направлены в уполномоченные органы.
Как сообщили в Союзе птицеводов республики, работа по выявлению нелегального оборота яичной продукции продолжается совместно с государственными органами. Несмотря на действующие ограничения, в ряде регионов по-прежнему фиксируются случаи реализации немаркированных яиц российского происхождения.
Напомним, с 17 апреля 2026 года в Казахстане действует временный запрет на ввоз пищевых куриных яиц. Мера направлена на борьбу с серым импортом, поддержку отечественных производителей и сохранение стабильных цен на внутреннем рынке.
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