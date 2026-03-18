В Уральске раскрыта схема незаконной микрофинансовой деятельности: под видом комиссионного магазина выдавались займы под залог ювелирных изделий, передает BAQ.kz.

Расследование ведет Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области.

По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам без соответствующей лицензии.

При этом деятельность была замаскирована под комиссионный магазин «Уральск Золото».

«Займы предоставлялись под видом договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий», - сообщили в АФМ.

Таким образом, фактически действовал нелегальный ломбард.

В результате незаконной деятельности было выдано более 2 000 займов, а сумма полученного дохода превысила 128 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемой наложен арест.

«Арестованы автомашина подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время расследование продолжается.

Отметим, рынок микрокредитования в Казахстане входит в 2026 год в условиях ужесточения регулирования. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сектор остается прибыльным — 55 млрд тенге чистой прибыли за 9 месяцев 2025 года, однако требования к МФО значительно усиливаются.

В частности, с 2026 года вдвое снижен допустимый уровень проблемных займов (NPL90+) - с 20% до 10%. Это ограничивает возможность выдачи кредитов высокорисковым клиентам и усиливает контроль за деятельностью микрофинансовых организаций.

Ожидается, что рынок станет более избирательным: часть заемщиков потеряет доступ к микрокредитам, а слабые и недобросовестные игроки могут уйти с рынка.