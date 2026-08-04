«Необоснованные информационные атаки» — Бектенов поручил защитить отечественные товары
По словам Премьер-министра, информационные кампании используются для вытеснения конкурентов и захвата рынка.
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести единую информационную кампанию по продвижению национального бренда «Қазақстанда жасалған» и защите отечественных товаров от необоснованных информационных атак. Об этом он заявил на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.
Глава Правительства сообщил о случаях намеренной дискредитации популярной продукции казахстанского производства. В частности, информационные кампании затрагивают продукты питания и кондитерские изделия.
«Встречаются факты намеренных информационных кампаний по дискредитации популярных товаров казахстанского производства, в частности, продуктов питания, кондитерских изделий. Делается это с одной целью – вытеснить конкурента, занять рынок», – заявил Олжас Бектенов.
Премьер-министр поручил Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными государственными органами принять меры для популяризации отечественной продукции.
«Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными госорганами обеспечить проведение единой информационной кампании по продвижению национального бренда “Қазақстанда жасалған”, популяризации отечественных товаров и их защите от необоснованных информационных атак», – поручил глава Правительства.
Ранее Олжас Бектенов отметил, что национальный знак «Қазақстанда жасалған» должен ассоциироваться у покупателей с высоким качеством. Министерству торговли и интеграции также поручено в месячный срок разработать комплексную программу поддержки и продвижения товаров под этим брендом.
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