Необычная колонна байкеров проехала по улицам Актау: что произошло
19 Августа 2026, 13:48
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19 Августа 2026, 13:4819 Августа 2026, 13:48
98Фото: кадры видео из соцсетей
В Актау группа байкеров провела мотопробег, посвященный предстоящим выборам депутатов Курултая. Участники проехали по улицам города с флагами, оформленными символикой выборов.
Таким способом организаторы решили напомнить жителям Актау о голосовании, которое состоится 23 августа. Вместо традиционной информационной акции они выбрали формат мотопробега.
Байкеры проехали по городу единой колонной по заранее выбранному маршруту.
Участники акции отметили, что хотели привлечь внимание горожан к предстоящим выборам.
«Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого», – рассказали участники мотопробега.
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Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Курултая.
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