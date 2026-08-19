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Необычная колонна байкеров проехала по улицам Актау: что произошло

19 Августа 2026, 13:48
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кадры видео из соцсетей 19 Августа 2026, 13:48
19 Августа 2026, 13:48
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Фото: кадры видео из соцсетей

В Актау группа байкеров провела мотопробег, посвященный предстоящим выборам депутатов Курултая. Участники проехали по улицам города с флагами, оформленными символикой выборов.

Таким способом организаторы решили напомнить жителям Актау о голосовании, которое состоится 23 августа. Вместо традиционной информационной акции они выбрали формат мотопробега.

Байкеры проехали по городу единой колонной по заранее выбранному маршруту.

Участники акции отметили, что хотели привлечь внимание горожан к предстоящим выборам.

«Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого», – рассказали участники мотопробега.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mangystau News (@mangystau.news)

Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Курултая.

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