Необычная колонна байкеров проехала по улицам Актау: что произошло

В Актау группа байкеров провела мотопробег, посвященный предстоящим выборам депутатов Курултая. Участники проехали по улицам города с флагами, оформленными символикой выборов.

Таким способом организаторы решили напомнить жителям Актау о голосовании, которое состоится 23 августа. Вместо традиционной информационной акции они выбрали формат мотопробега.

Байкеры проехали по городу единой колонной по заранее выбранному маршруту.

Участники акции отметили, что хотели привлечь внимание горожан к предстоящим выборам.

«Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого», – рассказали участники мотопробега.

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Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Курултая.

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