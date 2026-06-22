В более чем трех десятках департаментов Франции, включая Париж, объявлен красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары. В связи с этим власти ограничили продажу и употребление алкоголя на ряде уличных мероприятий.

По данным DW, под угрозой отмены находятся торжества в рамках крупного ежегодного музыкального фестиваля Fête de la Musique.

"Префекты издадут указы о запрете употребления алкоголя в общественных местах в департаментах, находящихся в красной зоне", – говорится в заявлении правительства.

Французская метеослужба ожидает в стране с 22 июня пиковые температуры от 38 до 41 градуса Цельсия.

В настоящее время из-за экстремальной жары в 60 департаментах страны действует второй по уровню опасности – оранжевый уровень угрозы, но в некоторых из них после превышения 38 градусов может также быть объявлен красный, предполагающий ограничения. Продолжительность жаркой погоды остается неопределенной.

По словам властей, запрет вводится, чтобы "сохранить силы экстренной помощи и медицинский персонал для заботы о наиболее уязвимых" на фоне аномальной жары. В столице страны, для парижан и туристов, парки и сады будут открыты всю ночь. Продолжающаяся с начала недели жара уже привела к отмене десятков поездов и приостановке занятий в школах. В метеослужбе ее назвали "беспрецедентной, исторической, исключительной" для июня.

Ранее стало известно, что Испания отмечает новый рост числа иностранных туристов.