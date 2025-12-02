На республиканских автодорогах сохраняется сложная погодная обстановка, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, 2 декабря 2025 года в Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областях местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. Низкая видимость и скользкое дорожное покрытие могут усложнить передвижение водителей в утренние и дневные часы.

Службы дорожного контроля предупреждают о необходимости строго соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на открытых участках трасс, где возможны сильные порывы ветра и обледенение.

Оперативная информация поступила и из Костанайской области. В 12:30 было введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги "Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак" на километрах 234–309, находящемся на границе с Актюбинской областью, до села Адаевка. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий и обледенение дорожного полотна.

Ориентировочное время открытия участка назначено на 19:00 того же дня, однако дорожные службы уточняют, что оно может измениться в зависимости от погодной динамики.

Для получения актуальной информации круглосуточно работает Колл-центр 1403, где водителям готовы предоставить данные о состоянии трасс и действующих ограничениях.

