"Неправильное решение" — эколог выступила против закрытия арыков в Алматы бетонными плитами

В Алматы акимат начал закрывать арычные системы бетонными плитами. Жители города выступают против этой инициативы. По их мнению, превращение открытых арыков в подземные бетонные короба может негативно сказаться на безопасности мегаполиса, экологии и историческом облике города. Корреспондент BAQ.KZ побеседовал с председателем "Ассоциации практикующих экологов" Лаурой Маликовой, чтобы выяснить, насколько обоснованным является решение акимата.

Лаура Маликова сразу отметила, что с экологической точки зрения закрытие алматинских арыков бетонными плитами является неправильным решением.

По словам эколога, Алматы расположен в предгорной зоне, где рельеф города имеет уклон сверху вниз. Поэтому весной, в период таяния снега, а также во время дождей большой объём воды должен свободно проходить по арычным каналам.

"Если бы в городе сначала создали полноценную систему сбора и отвода воды, а затем закрывали арыки – это был бы другой вопрос. Но принимать решение о закрытии арыков без подготовки альтернативной системы неразумно. В будущем это может привести к скоплению воды на дорогах, создавая неудобства для пешеходов и водителей", – считает эколог.

Лаура Маликова подчеркнула, что закрытие арыков может повлиять на систему отвода дождевых и талых вод.

"Когда идут дожди или тает снег, воде необходим естественный путь для движения. Арычная система, созданная ещё в советское время, была построена не случайно. Если мы хотим отказаться от существующей системы, сначала необходимо подготовить ей полноценную замену", – отметила специалист.

Также эколог рассказала о возможном влиянии бетонного покрытия арыков на зелёные насаждения, особенно на корневую систему деревьев вдоль дорог и увлажнение почвы.

"После того как арыки закрывают бетоном, вода может выйти за пределы своего русла и попасть на дороги. Всё это может негативно сказаться и на состоянии деревьев", – пояснила Лаура Маликова.

На вопрос о том, какие экологически эффективные альтернативы могут быть использованы в Алматы, эксперт ответила, что в условиях урбанизации необходимо создавать линейные очистные сооружения.

"Например, подобная система существует в Астане. Однако даже там её возможностей уже недостаточно с учётом изменения климата. Поэтому даже если будет создана новая система водоотведения, полностью ликвидировать арыки нельзя. Она должна быть дополнительным решением, а не заменой существующей системы", – сказала эколог.

По словам Лауры Маликовой, согласно статье 87 Экологического кодекса, проекты по созданию систем отвода дождевых вод должны обязательно проходить государственную экологическую экспертизу.

"Вопросы, связанные с арыками, необходимо обсуждать со специалистами. Это не то решение, которое можно принимать, основываясь на мнениях блогеров или людей без профессиональной подготовки. Нужно консультироваться с опытными экспертами", – подытожила эколог.

Напомним, жители Алматы ранее организовали петицию против закрытия арыков бетонными плитами.

По мнению горожан, летом в районах Алматы с плотной застройкой температура воздуха на несколько градусов выше, чем в предгорных зонах. Открытые арыки с водой, поступающей с гор, естественным образом охлаждают улицы и помогают улучшать микроклимат города. Поэтому жители считают, что закрытие арыков бетонными плитами уничтожит этот природный механизм охлаждения.

В свою очередь, акимат Алматы сообщил, что в рамках модернизации городской арычной системы будет закрыто только около 15% арыков. Согласно информации ведомства, предоставленной редакции, бетонные плиты будут устанавливать лишь на отдельных участках, где это необходимо с точки зрения безопасности, эксплуатации и комплексного благоустройства территории.