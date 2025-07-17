В Актау вновь зафиксированы жалобы жителей на резкий химический запах. В Департаменте экологии Мангистауской области подтвердили, что в этот день специалисты начали мониторинг атмосферного воздуха на территории города. Об этом сообщили в ведомтсве на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

"Также, 16 июля текущего года, на основании жалоб жителей специалисты Департамента проводят мониторинг атмосферного воздуха на территории города. Результаты будут сообщены дополнительно", — рассказали в Департаменте экологии Мангистауской области.

Это не первый случай в этом году, когда жители сообщают о загрязнении воздуха. В департаменте напомнили, что проблема неприятного запаха сохраняется с прошлого года.

Ещё в 2024 году в тёплое время от жителей Актау и близлежащих населённых пунктов начали поступать многочисленные жалобы на едкий запах. Тогда в результате мониторинга источником загрязнения был установлен сброс сточных вод со станции очистки КОС-2 в водохранилище Кошкар-Ата.

"Измерительные работы на территории водохранилища проводились в дневное и ночное время, с проведением пешего мониторинга северо-восточного и юго-западного направлений от источника неприятного запаха", — сообщили в ведомстве.

С 16 по 19 июля 2024 года проводился мониторинг воздуха в районах Кошкар-Ата, АО "КазАзот", КОС-2 и 38 микрорайона.

"В результате мониторинга было обнаружено увеличение содержания сероводорода и оксида углерода в нескольких точках на водохранилище Кошкар-Ата", — добавили в ведомтсве.

По данным специалистов, неочищенные сточные воды, направляемые в водохранилище, разлагаются и, не просачиваясь в засолённую почву, распространяются в сторону Актау и Мунайлинского района. В связи с этим материалы были переданы в природоохранную прокуратуру, а местным исполнительным органам рекомендовано устранить проблему.

"19 июля 2024 года акиму Мангистауской области было направлено письмо №02-26/836 по неприятному запаху в жидкой фазе хвостохранилища "Кошкар-Ата". Акимату Мангистауской области предложено обеспечить модернизацию очистной установки КОС-2 до уровня 100% очистки, а также выпуск только очищенных вод в водохранилище Кошкар-Ата", — сообщили в департаменте.

Тем не менее, как подчеркивают специалисты, проблема сохраняется по сей день, так как окончательное решение не принято.

В 2025 году случаи повторялись. Так, 29 мая специалисты провели мониторинг на основании жалоб в социальных сетях. В приложении AirKZ Казгидромета были зафиксированы превышения сероводорода, однако при проведении инструментальных измерений при наличии запаха превышения ПДК не регистрировались.

18 апреля также проводился замер, в ходе которого при объекте КОС-2 уровень запаха был выше, чем в других местах. Также с 9 по 14 июля 2025 года были отобраны пробы воздуха по 71 показателю.

"По результатам мониторинга 11 июля в 35-м микрорайоне было зафиксировано превышение ПДК по сероуглероду. Однако источник загрязнения установлен не был", — добавили в Департаменте экологии.

Напомним, жители Актау вновь пожаловались на резкий и едкий запах в воздухе. По данным измерительных приборов, концентрация сероводорода в 8:00 утра 16 июля достигла 102 мкг/м³ — это почти в 13 раз выше предельно допустимой нормы.