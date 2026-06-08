Несовершеннолетнего закладчика отправили за решетку на 4,5 года

В Карагандинской области вынесли приговор несовершеннолетнему жителю города-спутника, задержанному по делу о незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, инцидент произошел в октябре прошлого года в районе завода имени Пархоменко. Подросток был задержан сотрудниками полиции во время размещения тайников с наркотическими веществами.

При личном досмотре у него обнаружили 40 свертков с синтетическими наркотиками. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил почти 17,6 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта.

В ходе расследования проведены необходимые экспертизы, собраны доказательства и материалы, характеризующие личность подозреваемого. На время следствия подросток находился под домашним арестом.

Изучив представленные доказательства, показания свидетелей и заключения экспертов, суд признал несовершеннолетнего виновным.

Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Читайте также: