Несовершеннолетнего закладчика отправили за решетку на 4,5 года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области вынесли приговор несовершеннолетнему жителю города-спутника, задержанному по делу о незаконном обороте наркотиков.
По данным полиции, инцидент произошел в октябре прошлого года в районе завода имени Пархоменко. Подросток был задержан сотрудниками полиции во время размещения тайников с наркотическими веществами.
При личном досмотре у него обнаружили 40 свертков с синтетическими наркотиками. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил почти 17,6 грамма.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта.
В ходе расследования проведены необходимые экспертизы, собраны доказательства и материалы, характеризующие личность подозреваемого. На время следствия подросток находился под домашним арестом.
Изучив представленные доказательства, показания свидетелей и заключения экспертов, суд признал несовершеннолетнего виновным.
Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
Читайте также:
Самое читаемое
- Пожар вспыхнул на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе в России
- В Петропавловске женщину осудили за убийство собственной матери
- В Актобе 150 дзюдоистов поборются в турнире, посвященном Алие Молдагуловой
- Конгрессмен США допустил возобновление ударов по Ирану
- Анна Данилина остановилась в шаге от титула «Ролан Гаррос» в парном разряде