Подросток попрошайничал на светофоре в Таразе
Его задержала полиция.
Сегодня 2026, 17:30
Фото: istockphoto
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних региона рассмотрел административное дело в отношении гражданки Е. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка, передает BAQ.kz.
Суд установил, что её несовершеннолетний сын был задержан полицией в городе Тараз. Он занимался попрошайничеством у водителей на светофоре. Так как подростку не исполнилось 16 лет, протокол был составлен в отношении его матери.
Вина женщины также подтверждена показаниями и объяснениями участников дела. Гражданка Е. полностью признала вину и раскаялась.
Санкция статьи предусматривает штраф до 20 МРП либо административный арест до 10 суток. С учётом признания вины и смягчающих обстоятельств суд снизил размер штрафа на 30%.
В итоге женщине назначен штраф в размере 60 тысяч тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
