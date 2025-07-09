Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает BAQ.KZ.

По данным агентства Associated Press, Нетаньяху передал соответствующее письмо Трампу лично во время их встречи в Белом доме. Он подчеркнул, что ценит усилия Трампа по продвижению мира и безопасности в мире, особенно в ближневосточном регионе.

"Пока мы говорим, он укрепляет мир в одной стране и в одном регионе за другим", - сказал Нетаньяху, выразив поддержку дипломатическим инициативам Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел 25-процентную пошлину на весь импорт из Казахстана.