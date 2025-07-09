Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Израильский премьер выразил поддержку дипломатическим инициативам американского лидера
Сегодня, 03:23
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Сегодня, 03:23Сегодня, 03:23
166Фото: Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает BAQ.KZ.
По данным агентства Associated Press, Нетаньяху передал соответствующее письмо Трампу лично во время их встречи в Белом доме. Он подчеркнул, что ценит усилия Трампа по продвижению мира и безопасности в мире, особенно в ближневосточном регионе.
"Пока мы говорим, он укрепляет мир в одной стране и в одном регионе за другим", - сказал Нетаньяху, выразив поддержку дипломатическим инициативам Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп ввел 25-процентную пошлину на весь импорт из Казахстана.
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