Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что войдет в состав "Совета мира" по Газе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

В своем заявлении Б. Нетаньяху объявил, что принял приглашение американского президента Дональда Трампа и станет членом совета, в состав которого войдут мировые лидеры. Дополнительные подробности не приводятся.

Это заявление было сделано через несколько дней после того, как канцелярия Б. Нетаньяху заявила, что Израиль выступает против состава совета, обнародованного Д. Трампом в рамках своего плана по прекращению войны в Газе.

В то время канцелярия премьер-министра также заявила, что состав "Совета мира", представленный Д. Трампом, был объявлен без согласования с Израилем и противоречил израильской политике.

Ранее сообщалось, что 16 января Белый дом объявил о создании "Совета мира", который, по замыслу США, должен "сыграть важную роль в выполнении" мирного плана Дональда Трампа по окончательному прекращению войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Газе и восстановлению анклава.

22 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для подписания Устава Совета мира.