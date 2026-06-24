Нетрезвый мужчина едва не утонул в Есиле в Астане
По данным МЧС, спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения и был сильно обессилен.
Сегодня 2026, 10:12
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Сегодня 2026, 10:12Сегодня 2026, 10:12
125Фото: кадр из видео
Столичные спасатели вытащили из реки Есиль мужчину, которого уносило течением.
В МЧС сообщили, что в районе Центрального парка очевидцы заметили в реке Есиль мужчину, которого уносило течением. По их словам, мужчина то появлялся на поверхности воды, то вновь уходил под воду.
Спасатели прибыли на место на скоростном катере уже через минуту после поступления вызова. Мужчине бросили спасательный круг и подняли его на борт.
Как отметили в ведомстве, спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения и был сильно обессилен. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Ранее девушку спасли из воды на Сайране в Алматы.
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