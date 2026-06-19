В Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной добычей рыбы на территории Маркакольского района.

По данным правоохранителей, задержана преступная группа из шести человек в возрасте от 23 до 50 лет. Установлено, что подозреваемые занимались незаконной добычей рыбы ценных пород, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан, и организовали системный сбыт незаконно выловленной продукции.

В ходе обысков в сёлах Маркаколь и Урунхайка было изъято более 700 килограммов ценной рыбы, включая ускуча и хариуса. Также обнаружено и изъято свыше 200 литров икры ускуча.

Кроме того, у фигурантов дела изъяты запрещённые рыболовные сети, снасти, оборудование для зимнего лова, радиостанции, а также боеприпасы.

По данному факту начаты досудебные расследования по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. С санкции суда подозреваемые помещены под домашний арест.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, выявление возможных соучастников, а также каналов сбыта незаконно добытой продукции.

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Ранее сообщалось, более 4 тонн рыбы и килограмм икры изъяли у браконьеров в Атырауской области.

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