Незаконную закупку осетровой икры на 147 млн тенге сорвали в Атырауской области
Сегодня 2026, 14:50
Фото: freepik.com
В Атырауской области предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на незаконную закупку осетровой икры, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным надзорного органа, 23 февраля Атырауский осетровый рыбоводный завод разместил объявление о закупке икры осетровых видов на сумму 147,4 млн тенге. Между тем действующим законодательством государственным предприятиям запрещено приобретать осетровую икру.
«Основной задачей завода является самостоятельное получение икры путём отлова маточного поголовья и выращивания молоди.
Несмотря на это, предприятием необоснованно запланирована закупка икры у сторонних организаций.
По акту надзора природоохранной прокуратуры закупка отменена, бюджетные средства в размере 147 млн тенге сохранены», - говорится в сообщении.
