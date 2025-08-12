"Ни один студент не останется на улице": Саясат Нурбек о решении проблемы с общежитиями
В Казахстане дефицит мест в студенческих общежитиях сократился в девять раз.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За последние три года дефицит мест в студенческих общежитиях Казахстана уменьшился почти в девять раз — с 87 тысяч до 10 тысяч. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
"В целом во всех регионах страны, кроме Алматы, проблема с общежитиями решена. Сейчас весь фокус — на Алматы. Порядка 10 тысяч койко-мест остаются в дефиците, поэтому приоритет будет отдаваться студентам первого курса", — отметил министр.
По его словам, в министерстве создан ситуационный центр, который помогает студентам, не получившим место в общежитии.
"Студенты любых курсов могут обратиться в ситуационный центр, если университет не предоставил информацию или не хватает мест. Мы перенаправляем, ищем резервы в других вузах, наладили межвузовскую координацию — если где-то есть профицит, размещаем туда студентов из других университетов", — пояснил он.
Для экстренных случаев предусмотрено 55 мест в кризисном центре.
"Это для тех студентов, кто оказался в тяжёлой ситуации. Например, приехал ночью в 3 часа, не заселили, не дозвонился, двери не открыли. Мы сразу направляем его в кризисный центр, где можно переночевать, а утром спокойно искать общежитие", — добавил министр.
Нехватку мест, по словам Нурбека, частично закрывают хостелами, которые проверяются трижды в год — перед началом учебного года, в его середине и после выселения студентов.
"Мы взяли за принцип — ни один студент не должен остаться на улице. Все меры принимаются уже третий год по отработанному алгоритму", — подчеркнул глава ведомства.
Ранее сообщалось, что 29 общежитий построят в Казахстане для студентов.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Километровые очереди и жаркое ожидание: как Алматы встретил Дженнифер Лопес