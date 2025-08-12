За последние три года дефицит мест в студенческих общежитиях Казахстана уменьшился почти в девять раз — с 87 тысяч до 10 тысяч. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

"В целом во всех регионах страны, кроме Алматы, проблема с общежитиями решена. Сейчас весь фокус — на Алматы. Порядка 10 тысяч койко-мест остаются в дефиците, поэтому приоритет будет отдаваться студентам первого курса", — отметил министр.

По его словам, в министерстве создан ситуационный центр, который помогает студентам, не получившим место в общежитии.

"Студенты любых курсов могут обратиться в ситуационный центр, если университет не предоставил информацию или не хватает мест. Мы перенаправляем, ищем резервы в других вузах, наладили межвузовскую координацию — если где-то есть профицит, размещаем туда студентов из других университетов", — пояснил он.

Для экстренных случаев предусмотрено 55 мест в кризисном центре.

"Это для тех студентов, кто оказался в тяжёлой ситуации. Например, приехал ночью в 3 часа, не заселили, не дозвонился, двери не открыли. Мы сразу направляем его в кризисный центр, где можно переночевать, а утром спокойно искать общежитие", — добавил министр.

Нехватку мест, по словам Нурбека, частично закрывают хостелами, которые проверяются трижды в год — перед началом учебного года, в его середине и после выселения студентов.

"Мы взяли за принцип — ни один студент не должен остаться на улице. Все меры принимаются уже третий год по отработанному алгоритму", — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что 29 общежитий построят в Казахстане для студентов.