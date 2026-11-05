Ни одной бомбы, но десятки посадок: Европу накрыла новая волна ложных угроз на самолетах
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Авиакомпании по всей Европе в четверг снова получили серию сообщений о бомбах на борту, второй раз за неделю. Самолетам пришлось садиться вне расписания или лететь в сопровождении военных, хотя ни одна угроза не подтвердилась.
Об этом сообщает Reuters. Под удар попали рейсы Aer Lingus, Wizz Air, LOT и Finnair, летевшие в Прагу, Париж, Рим, Брюссель и Варшаву.
Где садились самолеты
Самолет Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, в целях безопасности развернули во Францию. Он благополучно сел в аэропорту Эврё в 100 км к западу от Парижа.
В Болгарии из-за угроз экстренно приземлились три самолета. Рейсы из Копенгагена и Мадрида сели в Софии, а самолет из Лондона ушел на запасной аэродром в Пловдиве.
Чешская полиция сообщила об угрозах сразу для четырех самолетов, летевших в Прагу, но оценила их достоверность как низкую.
ВВС Италии сопроводили до Рима самолет Finnair из Хельсинки. Еще один рейс финской компании после угрозы штатно сел в Вене.
Польская LOT рассказала, что ее рейс из Варшавы благополучно приземлился в Брюсселе, подозрительных предметов на борту не нашли. Другой самолет компании, летевший в Париж, остановили прямо на рулежке, пассажиров пересадили на другой борт. По данным итальянских СМИ, рейс Wizz Air из Милана в Варшаву тоже был вынужден сесть в Вене.
Вторая волна за неделю
Во вторник угрозы получили как минимум семь самолетов и круизный лайнер, тогда взрывных устройств тоже не нашли.
Ни одна страна пока не назвала виновных. Европейские чиновники в последнее время обвиняют Россию и Иран в так называемых гибридных атаках и диверсиях, Москва и Тегеран такие обвинения отрицают.
Что говорят эксперты
На этой неделе неизвестные хакеры отключили холодильники в супермаркетах нескольких европейских стран. Эксперты допускают, что ложные угрозы могут быть частью той же схемы дешевых диверсий, за которые сложно привлечь к ответственности.
Глава компании по кибербезопасности в авиации Cyviation Элиран Альмог считает, что повторяющиеся угрозы могут не только срывать работу аэропортов, но и помогать изучать, как реагируют авиакомпании и власти.
«Сбои затрагивают разные незаменимые службы, это несет экономические издержки и может подорвать доверие общества», – сказал Альмог.
А что в Казахстане
Ложные тревоги на этой неделе случались и в Казахстане, но с совсем другой подоплекой. Накануне в Астане оцепили территорию одного из ЦОНов из-за кожаной барсетки на столе, ее по невнимательности забыл посетитель.
Сегодня в Алматы пассажиров попросили выйти из поезда на станции метро «Райымбек батыр» после сообщения о взрывчатке. Полиция ничего опасного не нашла, а сообщившую об угрозе женщину задержали.
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