На чемпионате мира по футболу 2026 года определились еще два участника 1/8 финала. Игровой день принес сразу две громкие сенсации: сборные Нидерландов и Германии завершили борьбу за титул, уступив Марокко и Парагваю соответственно в сериях послематчевых пенальти, передает BAQ.kz.

Марокко – Нидерланды

Самым драматичным получился матч между сборными Нидерландов и Марокко, который прошел в мексиканском Монтеррее. Основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1. На 72-й минуте Коди Гакпо вывел нидерландцев вперед, однако уже в компенсированное время Исса Диоп восстановил равновесие.

Судьба встречи решилась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты Марокко – 3:2. Благодаря этой победе команда Мохамеда Уахби вышла в 1/8 финала, а Нидерланды завершили выступление на турнире.

Парагвай – Германия

Первый тайм завершился в пользу южноамериканцев после гола Хулио Энсисо, однако во второй половине встречи Кай Хаверц сравнял счет. В дополнительное время Германия была близка к победе, когда Джонатан Та отправил мяч в ворота после углового, но после просмотра видеоповтора VAR арбитр отменил взятие ворот из-за нарушения правил.

В серии пенальти сильнее оказался Парагвай – 4:3, который продолжит борьбу за выход в четвертьфинал.

Кто уже вышел в 1/8 финала

4 июля встретятся сборные Марокко и Канады. Начало игры запланировано на 22:00 по казахстанскому времени.

Ранее первыми путевки в следующий раунд плей-офф оформили сборные Канады и Бразилии. Канадцы минимально обыграли ЮАР (1:0), а бразильцы одержали волевую победу над Японией со счетом 2:1.

В 1/8 финала Канада встретится с Марокко, а Бразилия сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар – Норвегия.

Тем временем Парагвай в следующем раунде сыграет с победителем противостояния Франции и Швеции.

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