«Никто не уйдёт от ответственности» - полиция о смертельном ДТП на аль-Фараби
Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте аль-Фараби, в результате которого погибли три человека. Об этом 24 марта сообщил заместитель начальника департамента полиции города, полковник полиции Рустам Шарибаев, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, расследование ведётся по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Трагедия произошла около 03:30 утра. По предварительным данным, электрокар Zeekr, двигавшийся в западном направлении, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes, который ехал в восточном направлении.
В результате аварии водитель и две пассажирки Mercedes — девушки 22 и 20 лет — погибли на месте. Водитель Zeekr выжил и был госпитализирован с травмами.
Как сообщил Шарибаев, в настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении под конвоем полиции. После стабилизации состояния его планируется водворить в изолятор временного содержания.
По информации полиции, все участники и причастные к происшествию лица установлены. В отношении них возбуждены административные производства, материалы направлены в суд, а автомобили водворены на специализированную штрафстоянку.
Также назначено медицинское освидетельствование водителя на предмет употребления алкоголя. Его результаты будут сообщены дополнительно.
Кроме того, правоохранительные органы изъяли все записи с камер видеонаблюдения, включая частные, которые уже приобщены к материалам уголовного дела и детально изучаются.
«Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Просим граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники», — подчеркнул полковник полиции.
В социальных сетях в последние дни активно обсуждают обстоятельства смертельного ДТП на проспекте аль-Фараби. Расследование находится на особом контроле департамента полиции Алматы.
Ранее сообщалось, что, по информации, распространяемой в социальных сетях, за рулём Zeekr находился 32-летний алматинский предприниматель.
