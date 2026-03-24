В Алматы возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте аль-Фараби, в результате которого погибли три человека. Об этом 24 марта сообщил заместитель начальника департамента полиции города, полковник полиции Рустам Шарибаев, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, расследование ведётся по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Трагедия произошла около 03:30 утра. По предварительным данным, электрокар Zeekr, двигавшийся в западном направлении, на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes, который ехал в восточном направлении.

В результате аварии водитель и две пассажирки Mercedes — девушки 22 и 20 лет — погибли на месте. Водитель Zeekr выжил и был госпитализирован с травмами.

Как сообщил Шарибаев, в настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении под конвоем полиции. После стабилизации состояния его планируется водворить в изолятор временного содержания.

По информации полиции, все участники и причастные к происшествию лица установлены. В отношении них возбуждены административные производства, материалы направлены в суд, а автомобили водворены на специализированную штрафстоянку.

Также назначено медицинское освидетельствование водителя на предмет употребления алкоголя. Его результаты будут сообщены дополнительно.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли все записи с камер видеонаблюдения, включая частные, которые уже приобщены к материалам уголовного дела и детально изучаются.

«Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Просим граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники», — подчеркнул полковник полиции.

В социальных сетях в последние дни активно обсуждают обстоятельства смертельного ДТП на проспекте аль-Фараби. Расследование находится на особом контроле департамента полиции Алматы.

Ранее сообщалось, что, по информации, распространяемой в социальных сетях, за рулём Zeekr находился 32-летний алматинский предприниматель.