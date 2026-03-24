Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
После публикации информации о его предпринимательской деятельности в соцсетях начались обсуждения о том, сможет ли водитель избежать ответственности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы продолжают обсуждать резонансное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 21 марта на проспекте Аль-Фараби. В результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, автомобиль Zeekr 9X выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В легковом автомобиле находились три человека — 29-летний водитель и две пассажирки 20 и 22 лет. Все они погибли на месте.
Водитель внедорожника получил серьёзные травмы, включая переломы рёбер, тазовой кости и ноги.
По информации, распространяемой в социальных сетях, за рулём Zeekr находился 32-летний алматинский предприниматель, связанный с компаниями, работающими в сфере транспорта. Сообщается, что он является учредителем двух фирм — ТОО «ГУ ХОЗУ Алматы» и ТОО «Глобал Партнер».
После публикации этих сведений в соцсетях начались обсуждения о том, сможет ли водитель избежать ответственности.
Согласно Уголовному кодексу Казахстана, часть 4 статьи 345 (нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек) предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Также в интернете появились сообщения очевидцев о том, что в момент аварии автомобиль мог участвовать в уличной гонке. Официально эта информация пока не подтверждена.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Следствие должно определить причины аварии и степень ответственности водителя.
