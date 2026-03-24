В Алматы продолжают обсуждать резонансное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 21 марта на проспекте Аль-Фараби. В результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, автомобиль Zeekr 9X выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В легковом автомобиле находились три человека — 29-летний водитель и две пассажирки 20 и 22 лет. Все они погибли на месте.

Водитель внедорожника получил серьёзные травмы, включая переломы рёбер, тазовой кости и ноги.

По информации, распространяемой в социальных сетях, за рулём Zeekr находился 32-летний алматинский предприниматель, связанный с компаниями, работающими в сфере транспорта. Сообщается, что он является учредителем двух фирм — ТОО «ГУ ХОЗУ Алматы» и ТОО «Глобал Партнер».

После публикации этих сведений в соцсетях начались обсуждения о том, сможет ли водитель избежать ответственности.

Согласно Уголовному кодексу Казахстана, часть 4 статьи 345 (нарушение ПДД, повлекшее гибель двух и более человек) предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также в интернете появились сообщения очевидцев о том, что в момент аварии автомобиль мог участвовать в уличной гонке. Официально эта информация пока не подтверждена.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Следствие должно определить причины аварии и степень ответственности водителя.